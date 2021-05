Aztech Forgotten Gods: adattamento cinematografico in arrivo?

Aztech Forgotten Gods, un videogioco ispirato all’antica mitologia messicana creato da Lienzo Gaming Studio, sarà adattato in un film. Il videogioco inoltre ha un lancio programmato per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC entro la fine dell’anno.

Il videogioco combina molti elementi diversi tra cui l’antica mitologia messicana, la storia e elementi di fantasia e questo suo mondo ha molto potenziale per creare un adattamento cinematografico. I produttori di Dream Entertainment sono stati i primi a proporre il progetto e la loro scelta potrebbe creare un nuovo franchise di successo in futuro. I produttori Yvette Yates Redick e Shaun Redick di Dream Entertainment, hanno prodotto BlackkKlansman e Get Out.

La premessa del film sarà un racconto storico della storia di Aztec, con un’antagonista extraterrestre. La storia si svolgerà in un futuro in cui l’impero Aztec non è mai stato conquistato, ed è riuscito a fiorire in una civiltà iper-avanzata e all’avanguardia. La capitale dell’Impero di Aztec, Tenochtitlan, ha prosperato per secoli come metropoli di pietra, tecnologicamente avanzata ma fortemente radicata nei modi di coloro che vi abitano.

Ecco la descrizione di Lienzo della storia dietro il loro prossimo videogioco:

Aztech Forgotten Gods è l’avventura d’azione cyber-stone che segue Achtli, una giovane donna che combatte i colossali Dei dimenticati. Per scoprire la verità dietro la sua metropoli meso-americana futura, dovrà volgere il potere degli dei contro di loro, mentre vaga attraverso la città per adempiere alla missione userà un artefatto antico, residuo di un tempo a lungo dimenticato.

Per chi non lo conoscesse, di seguito il trailer dell’annuncio del videogioco e il link della pagina Nintendo:

