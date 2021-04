StockX ora permette di (ri)vendere le Playstation 5: il re del reselling punta sui gamer

Il re del reselling internazionale punta sulle console da gioco e sulle schede grafiche. StockX apre la sezione gaming: per una PS5 europea si parte da 737€.

30—Apr—2021 / 11:03 AM

Sorpresa: i big del reselling si sono accorti che il mondo nerd e quello dei videogiochi sono più redditizi di marchi come Supreme e Palace. StockX ora permette di (ri)vendere le console di ultima generazione, a partire dalla ricercatissima Playstation 5. Ma non solo, anche le schede grafiche rese introvabili (in piccola parte) anche a causa del mining di criptovalute.

Non è la prima piccola rivoluzione per StockX, che già nel corso dell’anno scorso aveva aperto le porte al collezionismo di ogni tipo, consentendo agli scalper di rivendere Funko Pop in edizione limitata, toys da collezione e figurine di ogni sorta.

StockX è un sito che fa da ‘middle man’ nel reselling di una pluralità di articoli da collezione, soprattutto capi d’abbigliamento ‘street wear’. Gli utenti possono vendere gli oggetti (ancora imballati) proponendoli al prezzo che credono, mentre gli acquirenti possono fare proposte ad un prezzo minore nella speranza di trovare un venditore che accetti la loro offerta. StockX si limita a garantire l’autenticità degli articoli in vendita.

I tempi “d’oro” delle PS5 ad oltre 1.000 euro sono finiti.

Introducendo una nuova sezione dedicata alle console da gioco, StockX ci offre un piccolo vantaggio. Forse per la prima volta è possibile avere una fotografia estremamente puntuale sull’attuale prezzo delle console di ultima generazione sul mercato secondario. I tempi “d’oro” delle PS5 ad oltre 1.000 euro sono finiti.

Mentre scriviamo, in media chi vende una PS5 su StockX chiede circa 611€. Si scende a 562€ per una Playstation 5 Digital Edition. In entrambi i casi si tratta della versione con spina americana. PS5 Europea? Bisogna sborsare non meno di 737€.

Il prezzo più basso per portarsi a casa una Xbox Series X è di 545€. Curiosamente – complice la conversione in euro dal dollaro -, la Series S viene venduta ad un prezzo inferiore di quello di listino: ovviamente spese di spedizione e tasse non incluse.

Come detto in apertura, il punto forte dell’offerta di StockX sono le GPU: per una NVIDIA GeForce NTX 3070 Founder Edition bisogna sborsare la bellezza di 1.179€.