Hawkeye: Jeremy Renner con un nuovo costume (foto)

Online è da poco trapelata una foto che mostra Jeremy Renner nei panni di Hawkeye con un nuovo costume addosso. Si tratta di un vestito con delle strisce viola che sembra richiamare quello indossato da personaggio nei fumetti Marvel.

Qui sotto potete vedere Jeremy Renner nei panni di Hawkeye in questa nuova foto, in cui lo troviamo al fianco di Alaqua Cox, che nella serie interpreterà Maya Lopez – aka Echo.

🚨 Nova foto dos bastidores de "Hawkeye" mostra o figurino da Echo e Gavião Arqueiro pic.twitter.com/B1LGoSYKoQ — Marvel News (@BRMarvelNews) April 29, 2021

Lo stesso Renner qualche giorno fa aveva postato una foto in cui annunciava il suo ultimo giorno di riprese sul set della serie TV dedicata ad Hawkeye. L’immagine che vediamo con Alaqua Cox al fianco di Renner potrebbe quindi essere stata scattata una settimana fa.

Le riprese della serie sono iniziate a dicembre scorso a New York. Inizialmente dovevano partire durante la scorsa estate, ma la pandemia ha costretto a rivedere i piani della produzione.

Ad affiancare Renner nel telefilm c’è la giovane attrice Hailee Steinfeld , che sarà Kate Bishop, il personaggio di supporto del supereroe.

La serie dedicata ad Occhio di Falco fa parte di un certo numero di produzioni dei Marvel Studios che arriveranno su Disney+. Mentre sono state già distribuite WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.