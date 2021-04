Universal maggio-agosto 2021: le prossime uscite al cinema

Universal Pictures ha aggiornato il listino di tutte le prossime uscite italiane al cinema, e tra queste ci sono titolo come Nobody (in Italia intitolato Io Sono Nessuno) e The Promising Young Woman (Una donna promettente).

Il 13 maggio arriverà nelle sale cinematografiche The Promising Young Woman, che avrà come protagonista Carey Mulligan, e che racconterà di una donna che cerca di vendicare a tutti i costi la scomparsa di un’amica cara.

Il 27 maggio sarà la volta di Freaky, lungometraggio diretto da Christopher Landon, che può considerarsi come la nuova slasher comedy realizzata dalla casa di produzione Blumhouse. Il 10 giugno, invece, uscirà Run, il film con protagonista Sarah Paulson, che veste i panni di una madre che accudisce la figlia disabile in maniera morbosa, al punto da insospettire la stessa ragazza.

Il 24 giugno arriverà al cinema, distribuito da Universal, Voyagers, lungometraggio scritto e diretto da Neil Burger che mischia fantascienza e thriller. L’1 luglio arriverà Nobody, intitolato in Italia Io sono Nessuno, un lungometraggio con protagonista Bob Odenkirk, nei panni di un uomo mite, che un giorno cambierà completamente natura.

Le ultime due uscite stabilite da Universal sono quella del 29 luglio con Let Him Go, intitolato in Italia Uno di Noi, un thriller western che ha come protagonisti Kevin Costner e Diane Lane. Mentre il 5 Agosto arriverà All My Life, il film romantico di Marc Meyers, con Jessica Rothe e Harry Shum Jr tratto da una storia vera.