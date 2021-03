Run: il trailer del thriller con Sarah Paulson in arrivo su Netflix

Ecco un primo sguardo al film in uscita Run, con Sarah Paulson e Kiera Allen, in arrivo su Netflix ad aprile. Il film è diretto da Aneesh Chaganty e scritto da Chaganty e Sev Ohanian. Negli Stati Uniti è uscito su Hulu a novembre dello scorso anno e adesso sembra destinato ad arrivare anche su Netflix dal 2 aprile. Da infermiera sadica ad affascinante attivista antifemminista, Sarah Paulson è il tipo di attrice di talento che può interpretare qualsiasi ruolo.

Come molti altri film durante la pandemia di Covid-19, Run è stato costretto a saltare del tutto l’uscita neii cinema e passare direttamente allo streaming negli Stati Uniti. Ora, dopo mesi di attesa, Netflix ha confermato che porterà il thriller sulla sua piattaforma molto presto. Di seguito il trailer di Run.

Margaret White nel film Carrie è stata una madre a dir poco inquietante ma in Run, Diane (Paulson) che si è impegnata a crescere sua figlia in totale isolamento, è molto peggio. In questo modo, ha controllato Chloe dal momento in cui è nata. Sarah Paulson interpreta Diane, la mamma che controlla in modo spaventoso Chloe (Kiera Allen). Ora, però, Chloe è un’adolescente con molte domande e queste domande porteranno l’adolescente a scoprire i segreti più sinistri di sua madre.

Kiera Allen recita al fianco di Diane di Paulson nei panni della figlia adolescente spaventata, Chloe. Sara Sohn, Pat Healy, Erik Athavale, BJ Harrison, Onalee Ames, Sharon Bajer e Joanne Rodriguez completano il cast del film. Il film vanta una valutazione dell’89% su Rotten Tomatoes, con i critici che hanno elogiato il film per la recitazione e la tensione sapientemente accesa. Uno di questi ha scritto: