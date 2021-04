Star Wars: The Bad Batch, il nuovo video presenta la squadra di cloni

Disney Plus ha pubblicato un nuovo video di Star Wars: The Bad Batch che presenta i cloni della squadra. La serie arriverà in streaming dal 4 maggio.

Il prossimo 4 maggio arriverà in eslcusiva su Disney Plus la serie TV animata Star Wars: The Bad Batch. In attesa di poter vedere gli episodi, la piattaforma streaming ha condiviso un video che ci presenta i cinque cloni protagonisti e le loro abilità:

Il gruppo è formato da Hunter, caratterizzato da sensi più acuti e l’abilità in combattimento, Tech ha capacità mentali ed intelligenza superiori, Wreker ha forza sovrumana, Crosshair ha la vista potenziata, che lo rende un cecchino infallibile ed infine il soldato cibernetico Echo

La Clone Force 99, altro nome con cui la Bad Batch è nota, è stata introdotta nell’ultima stagione di The Clone Wars. Il gruppo aiuterà il Jedi Anakin Skywalker, Rex e Comandante Cody a scoprire come i separatisti siano in grado di anticipare le mosse dell’esercito della Repubblica. Presto il gruppo scoprirà che la fonte dell’esercito separatista è Echo, loro compagno creduto ormai morto. La missione si trasformerà da un’infiltrazione a un’operazione di salvataggio.

Recentemente Disney Plus ha diffuso il full trailer ed un nuovo poster della serie. La storia è ambientata dopo gli eventi raccontati in The Clone Wars e La vendetta dei Sith e vede i cinque cloni cercare il loro posto in una galassia in rapido cambiamento.