Star Wars: The Bad Batch, nuovo poster della serie animata

LucasFilm e Disney+ ha rivelato un nuovo poster di Star Wars: The Bad Batch, serie TV animata in arrivo il prossimo 4 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Dopo aver diffuso il primo trailer dello show, Disney ha rivelato il nuovo poster, che vede in primo piano i cinque cloni protagonisti e sopra di loro un cielo rosso fuoco, tre navi spaziali e il titolo.

Protagonisti della storia sono un gruppo di cloni sperimentali d’elite, introdotti in The Clone Wars, che cercano di trovare il loro posto nella galassia, in rapido cambiamento dopo la conclusione della Guerra dei Cloni. Ogni membro del gruppo possiede una singolare abilità, che li rende efficienti e formidabili.

La serie è prodotta da Josh Rimes, mentre produttori esecutivi sono Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS).