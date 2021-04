Jeff Bezos: il patrimonio supera i 200 miliardi di dollari (ancora una volta)

Jeff Bezos vale nuovamente 200 miliardi di dollari, il suo patrimonio continua a crescere e per la prima volta la classifica non è dominata solo dai re del tech.

29—Apr—2021 / 11:41 AM

Jeff Bezos vale (nuovamente) 200 miliardi di dollari. Il re di Amazon aveva già superato questo traguardo l’anno scorso, salvo poi scivolare di qualche decina di miliardi di dollari — peraltro cedendo brevemente il titolo di uomo più ricco del mondo ad Elon Musk.

Ad agosto dell’anno scorso, Jeff Bezos era diventato il primo uomo ad accumulare un patrimonio dal valore nominale (!) di 200 miliardi di dollari. L’uomo più ricco nella storia dell’umanità? Dirlo rischia di essere un azzardo piuttosto imprudente, dato che quantificare con precisione le ricchezze degli illustri della Storia molto lontani dalla contemporaneità rischia di essere un esercizio estremamente complicato. Sicuramente è l’uomo più ricco della storia moderna e questo è di per sé un dato impressionante.

Come sempre, vale la pena di specificare che si parla di una stima del valore del suo patrimonio — che include soprattutto azioni, immobili e altri asset illiquidi. Non parliamo, dunque, dell’estratto conto dei suoi conti in banca, che verosimilmente è significativamente più basso.

Per la prima volta da diverso tempo, il podio della classifica di Forbes non è monopolizzato dagli zar del tech. Il secondo posto spetta a Bernard Arnault, il tycon della moda e del lusso. Al terzo posto troviamo invece Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX.

Ricco ma infelice: Jeff Bezos sarà pure l’uomo più ricco del mondo, ma la sua Blue Origin ha ricevuto una pesante sconfitta, vedendosi sfilare il contratto per il lander che porterà nuovamente la NASA sulla Luna dalla rivale SpaceX. Il N.1 di Amazon non molla e si prepara a dare battaglia legale: