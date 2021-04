iMac e iPad Pro M1: previsti ritardi, Apple colpita dalla crisi dei chip

La crisi dei semiconduttori inizia a mietere vittime anche nel mondo dell’elettronica di consumo. Apple potrebbe avere più di qualche difficoltà nel soddisfare i primi ordini per i nuovissimi iMac e iPad Pro – e non solo. A rivelarlo è il CEO in persona, Tim Cook.

Inizialmente – per rapporto privilegiato con i fornitori e tipologie di chip usati – smartphone, computer e tablet non erano stati penalizzati particolarmente dalla crisi mondiale (a differenza dell’automotive), evidentemente le cose stanno cambiando.

Così il N.1 di Apple:

Entrando nel merito della questione della scarsità [dei chip] sollevata da Luca [Maestri ndr], il problema riguarderà soprattutto gli iPad e i Mac. Ci aspettiamo di avere problemi sul fronte dell’offerta, non della domanda.

Da una parte la richiesta dei prodotti Apple da parte dei consumatori, che si mantiene ad un livello soddisfacente e in linea con le aspettative dell’azienda, dall’altra la capacità materiale di Apple di tenere il passo con le richieste dei suoi clienti — pregiudicata dalla crisi dei chip che sta interessando pressoché ogni prodotto anche solo marginalmente tecnologico.

Tim Cook non si sbilancia: «non sappiamo quando i problemi della filiera dei chip saranno risolti», ha detto nel corso di una conference call con analisti ed investitori. «Il problema è vasto e non si ferma alla nostra industria. Per rispondere alle vostre domande in modo accurato dovremmo trovarci nella posizione di conoscere – con precisione – la domanda di ciascuna azienda di ogni settore colpito, e sapere se e come questa cambierà nel corso dei prossimi mesi. È difficile darvi una risposta precisa».

Luca Maestri, CFO di Apple, è entrato nel merito della questione, anticipando che la crisi dei chip potrebbe sottrarre trai 3 o 4 miliardi dal fatturato di Apple nel corso del terzo trimestre del 2021.

