Fullmetal Alchemist: la nuova versione del manga arriverà a maggio

29—Apr—2021 / 9:38 AM

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition è la nuova edizione del manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa che arriverà in libreria, fumetteria e online a partire dal 6 maggio grazie a Planet Manga. A dare l’annuncio del ritorno del noto fumetto è la stessa casa editrice con un post su Facebook:

La nuova edizione del manga di Fullmetal Alchemist si comporrà di 18 volumi e conterrà per la prima volta tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. I volumi si comporranno di circa 270 pagine, avranno formato 15×21 centimetri. Inoltri e avranno rilegatura brossurato con sovracover. Prezzo € 12,00.

Il manga originariamente è stato serializzato sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 2001 al 2010. In Italia è arrivato per la prima volta nel 2006 sempre grazie a Planet Manga. Visto il successo, sono arrivate due serie animate, di cui la prima non particolarmente amata dai fan. Entrambe sono disponibili su Netflix. Inoltre sulla piattaforma streaming è presente anche il film live action.

La storia vede protagonisti i fratelli Edward e Alphonse Elric. I due sono in viaggio alla ricerca della pietra filosofale con la quale sperano di riottenere i loro corpi originali, persi a seguito di una trasmutazione umana non andata nel modo sperato.