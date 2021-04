Facebook non sta acquistando Bitcoin come Tesla, non ancora almeno

Facebook come Tesla? Secondo il CEO di un’importante azienda crypto, anche il social di Mark Zuckerberg starebbe interessata ad investire nei Bitcoin. Il rumor è rimbalzato online nelle ultime 48 ore, Business Insider ha ricostruito tutto quello che sappiamo.

Partiamo dalla fonte: a parlarne per primo è stato Alistair Mine, dirigente della Altana Digital Currency Fund. Mine, spiega BI, è un investitore di lunga data. Sebbene non abbia fornito nessuna prova, che la sua dichiarazione sia campata sul nulla sembra inverosimile.

Nelle ore immediatamente successive al primo tweet dell’investitore, sono intervenuti – a supporto della tesi – anche altri nomi noti del mondo delle criptovalute, tra cui Jason A. Williams e Mira Christanto.

Oggi possiamo dire con certezza che il rumor fosse infondato. Facebook non ha acquistato Bitcoin, ma un domani… chissà.

Facebook avrebbe dovuto comunicare il suo investimento in occasione del report finanziario di questo trimestre appena concluso. Il report è uscito ieri e non c’è menzione dei Bitcoin. In secondo luogo, come Tesla, Facebook avrebbe dovuto comunicare tempestivamente il suo investimento alla SEC, l’autorità che vigila sulle aziende americane quotate in borsa. Non è successo.

Così esiste una seconda ipotesi: Facebook avrebbe preso in considerazione l’idea, ma non è ancora stata presa una decisione finale. Del resto, Facebook ha già dato prova di credere molto nelle criptovalute, al punto da volerne creare una. Ve lo ricordate il (per il momento tragicamente fallimentare) progetto Libra, poi chiamato Diem?

Nel frattempo, il modello Tesla ha già fatto scuola in almeno un altro illustre caso: la Nexon, un importante editore di videogiochi coreano, ha deciso di convertire più di 100 milioni di dollari in bitcoin: