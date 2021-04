The Tomorrow War: Amazon rivela il primo teaser trailer

Amazon ha rivelato il primo teaser trailer di The Tomorrow War, un'epopea di fantascienza con Chris Pratt pronto a combattere una guerra nel futuro.

Amazon Prime Video ha rivelato il primo teaser trailer di The Tomorrow War. Diretto da Chris McKay (The Lego Batman), il film è un originale racconto di fantascienza con Chris Pratt nei panni di un insegnante di liceo che viene reclutato dai soldati del futuro per combattere una guerra.

Chris Pratt interpreterà Dan Forester che dovrà collaborare con una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e suo padre (J.K. Simmons) per salvare il pianeta dalla completa estinzione. Questo film sarebbe dovuto uscire al cinema a dicembre dello scorso anno. A causa dei vari ritardi dovuti alla pandemia è stato riprogrammato per l’uscita a luglio di quest’anno, ma poiché le uscite al cinema sono ancora una mossa rischiosa, Paramount ha venduto il film ad Amazon.

Ora, il film uscirà su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori il 2 luglio. I primi segnali di promozione sono già iniziati infatti Amazon ha rilasciato una serie di immagini ufficiali. Con il teaser trailer di The Tomorrow War i fan possono dare una prima occhiata all’ultima avventura di fantascienza di Chris Pratt.

