The Borrowers: Universal sta sviluppando il reboot

The Borrowers avrà un film reboot sviluppato dalla Universal, questo è quanto è stato rivelato da Deadline, che ha parlato così del progetto tratto dal romanzo del 1952, che ha avuto un lungometraggio dedicato uscito nel 1997, in Italia conosciuto come I Rubacchiotti.

Il progetto verrà sviluppato da Conrad Vernon che ha già lavorato a Sausage Party ed all’ultimo film d’animazione sulla Famiglia Addams. Patrick Burleigh, che ha sceneggiato Peter Rabbit 2, lavorerà allo script del lungometraggio. Dovrebbe trattarsi anche in questo caso di un film live-action.

Dal primo libro di The Borrowers del 1952 sono nati altri quattro sequel. La BBC nel 1970 ne trasse un film per la televisione, e nel 1997 si arrivò al lungometraggio con protagonisti John Goodman, Jim Broadbent, Hugh Laurie e Tom Felton.

I rubacchiotti sarebbero dei piccoli esseri che vivono all’interno delle case delle persone, e che prendono in prestito dei piccoli oggetti senza farsi scorgere dagli umani. Proprio per questo quando capita ad ogni persona di non trovare qualche oggetto in casa si pensa sia opera dei rubacchiotti.

Nel lungometraggio del 1997 John Goodman era il villain della storia, che aveva l’obiettivo di fare fuori i rubacchiotti, o borrowers.