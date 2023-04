I registi di Scream realizzeranno un film sui mostri della Universal

I mostri della Universal sono character leggendari per la cinematografia mondiale, e ridare loro vita potrebbe essere un buon modo per valorizzare l’universo narrativo horror che ha a disposizione la casa di produzione: per questo motivo un nuovo lungometraggio sui mostri Universal avrà come registi i filmmaker di Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Non è stato rivelato il titolo del progetto, perciò non è chiaro quale sarà il mostro su cui si concentrerà la storia di questo nuovo lungometraggio. Tra le news disponibili è stato reso noto che la sceneggiatura sarà realizzata da Stephen Sheilds, sotto la revisione di Guy Busick.

Ricordiamo che la Universal Pictures uscirà a breve al cinema con il film Renfield, una storia che metterà di nuovo al centro il personaggio di Dracula. L’attore Nicolas Cage ha definito questo adattamento come un sequel del Dracula del 1931 con protagonista Bela Lugosi.

Sembra quindi esserci voglia di riportare sul grande schermo i mostri classici dell’epoca d’oro dell’horror al cinema. Vi aggiorneremo al più presto appena saranno disponibili novità su questo progetto cinematografico.