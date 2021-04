Top Gun: Maverick è il miglior film di Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie non vede l’ora di mostrare Top Gun: Maverick al pubblico, considerando che ha appena affermato che si tratta del suo migliore film, o meglio del migliore film a cui abbia preso mai parte. Il regista ha rilasciato questa dichiarazione attraverso un tweet.

Qui sotto trovate il tweet di Christopher McQuarrie che ha dichiarato sul fatto di aver visto il montaggio finale di Top Gun: Maverick “Ho perso il conto di quante volte l’abbia visto, si tratta del miglior film a cui abbia mai preso parte. E non vedo l’ora che il pubblico lo possa vedere”.

I’ve lost count of how many times. The best film I’ve been a part of. I cannot wait to see it unleashed on an audience. https://t.co/G2WHD9Axum

