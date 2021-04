Netflix Summer Movie: il trailer sui film dell’Estate 2021

La piattaforma streaming Netflix ha appena diffuso un trailer dedicato ai film dell’Estate 2021, intitolato appunto Netflix Summer Movie preview, in cui vediamo degli spezzoni tratti da diversi lungometraggi molto attesi prodotti dalla piattaforma.

Qui sotto trovate il trailer Netflix Summer Movie preview con i film dell’Estate 2021.

Tra i film mostrati ci sono Army of the Dead, Fatherhood, The Kissing Booth 3, I Mitchell contro le macchine, The Last Mercenery, He’s all That, The Woman in the Window, Monster, Resort to Love, Skater Girl, Wish Dragon, America: The Motion Picture, Blood Red Sky, Vivo, Il Divin Codino, Ghost Lab, Fear Street.

Insomma, la stagione più calda dell’anno offrirà contenuti per tutti i gusti sulla piattaforma streaming Netflix. Da notare che nella preview sono inclusi, oltre a titoli che usciranno effettivamente da giugno in poi, anche film la cui uscita è imminente come I Mitchell contro le macchine, che esordirà a brevissimo, il 30 aprile.

Il più atteso tra i film mostrati nella preview è Army of the Dead, il nuovo lungometraggio di Zack Snyder, che farà il suo esordio su Netflix il 21 maggio. Nel film vedremo il personaggio di Dave Bautista che si organizzerà per una rapina nel mezzo di un epidemia zombie. Nelle preview è incluso anche il film italiano Il Divin Codino.