Monitoraggio del conducente, gli USA vorrebbero renderlo obbligatorio

Ultimamente l’attenzione dei politici USA nei confronti dei sistemi di guida assistita sta crescendo a vista d’occhio. La distrazione alla guida miete già molte vittime e i sistemi “automatici” porterebbero le persone a comportarsi in maniera totalmente sconsiderata, pertanto alcuni legislatori hanno chiesto di rendere obbligatorio il monitoraggio del conducente, imponendolo a tutti i futuri modelli automobilistici.

Inutile negarlo, la lettera inviata dai legislatori Ed Markey e Richard Blumenthal ai regolatori federali è intimamente interconnessa con un recente incidente che ha mietuto due vittime, incidente che secondo le autorità sarebbe stato causato dalla distrazione e da un sistema di guida assistita ancora inadeguato alle aspettative della clientela.

Le indagini sono ancora lungi dall’essere concluse e nel frattempo la nota azienda non manca di chiamarsi fuori dalla faccenda, denunciando esplicitamente come le conclusioni raggiunte dagli investigatori siano – almeno dal suo punto di vista – completamente errate.

A prescindere da quale sia la realtà dei fatti, il caso ha allarmato alcuni personaggi politici, i quali sono rimasti scandalizzati da quanto siano fiacchi quei sistemi di monitoraggio di Tesla che dovrebbero controllare quanto sia vigile l’automobilista al volante.

Lo scopo sarebbe ora quello di delineare uno standard d’efficienza sul monitoraggio del conducente, quindi renderlo obbligatorio nell’arco di sei anni su tutte le autovetture prodotte negli Stati Uniti. Una proposta nata forse per dei motivi che si basano su un caso dubbio, ma che potrebbe effettivamente comportare conseguenze positive, almeno per la sicurezza stradale.

L’imposizione non sarebbe infatti focalizzata solamente sui mezzi che prevedono la guida assistita, piuttosto sarebbe da applicare su ogni modello, in modo che il sistema di sicurezza entri in tutto e per tutto a fare parte di un nuovo lessico autostradale, emulando la normalizzazione delle cinture di sicurezza.

