Black Adam: The Rock arriva sul set di Atlanta (foto)

Dwayne Johnson è arrivato ad Atlanta per iniziare le riprese sul set di Black Adam. Ecco la foto del suo arrivo.

Dopo aver annunciato l’inizio della produzione di Black Adam, anche The Rock aka Dwayne Johnson è arrivato sul set della produzione del film DC Comics ad Atlanta. Una foto di Atlanta Filming ha mostrato l’attore arrivato in aeroporto, e pronto a muoversi verso il set.

Qui sotto trovate l’immagine di The Rock arrivato all’aeroporto di Atlanta, pronto per recarsi sul set di Black Adam.

Le riprese dovevano iniziare quest’estate, ma sono slittate. Già qualche settimana fa The Rock aveva parlato dell’imminente inizio dei lavori sul set. Successivamente ha mostrato il primo ciak del lungometraggio DC Comics.

Nell’ultimo periodo un nuovo teaser poster di Black Adam, rivelato su Twitter da Erik Davis, ha confermato la data di uscita fissata per il 29 luglio 2022. L’immagine si aggiunge al video rilasciato su Instagram da Dwayne Johnson, protagonista del cinecomic. Quest’ultimo appare entusiasta della pellicola in uscita, anche se bisognerà attendere sino al 2022 per poterla vedere sul grande schermo.

Dwayne Johnson sarà affiancato da Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Doctor Fate). In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

