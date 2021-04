Bedrock: in arrivo la serie sequel dei Flintstones con Elizabeth Banks

Un altro reboot è in arrivo e stavolta sarà sui Flintstones, il progetto intitolato Bedrock sarà una serie sequel con Elizabeth Banks nel ruolo di Ciottolina adolescente. La famiglia preistorica più amata e conosciuta è pronta a tornare. Yabba-dabba do!

Presentata per la prima volta nel 1960 come prima serie animata in prima serata, i Flintstones è stata un azzardo della società di produzione Hanna-Barbera. Alla fine della sua serie di sei stagioni con ben 166 episodi, I Flintstones si era guadagnata un posto nella storia della televisione. Con frasi come “Yabba-dabba do!” e la sua sigla iconica è stata la prima serie animata nominata per un Primetime Emmy Award.

The Wrap ha rivelato che la serie intitolata Bedrock, presenterà la famiglia 20 anni dopo la serie originale. La storia vedrà Ciottolina iniziare la sua vita e la sua carriera proprio mentre Fred si prepara a ritirarsi, e il mondo intorno alla famiglia si sta adattando dall’età della pietra all’età del bronzo. La nuova serie andrà in onda su Fox, il cui presidente della Entertainment, Michael Thorn, sembrava molto entusiasta in merito:

Molto prima dei Simpson e Springfield, i Griffin e Quahog, c’erano i Flintstones e Bedrock. La loro impronta nell’universo dell’animazione è innegabile e l’idea di adattarla per il pubblico di oggi è una sfida che qui alla FOX non vediamo l’ora di affrontare con Warner Bros., Elizabeth e Lindsay. Nessuna pressione, davvero.

La serie sequel è attualmente in fase di sviluppo presso la Fox e collabora con la Warner Bros. Animation, che attualmente possiede i diritti della maggior parte delle proprietà di Hanna-Barbera, inclusi i personaggi dei Flintstones. Elizabeth Banks e la sua compagnia Brownstone Productions produrranno la nuova serie animata. La sceneggiaturaè stata scritta da Lindsey Kerns, attualmente nota per il suo lavoro in Jurassic World: Camp Cretaceous su Netflix.

