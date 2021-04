Tenebre e Ossa, il sito speciale dedicato alla serie Netflix

A partire da questo momento sarà possibile visitare uno speciale sito di Tenebre e Ossa, la serie TV fantasy original Netflix tratta dalla saga letteraria young adult di Leigh Bardugo, il GrishaVerse.

Lo scorso 23 Aprile ha, infatti, debuttato la prima stagione di Tenebre e Ossa, tratta dall’omonimo primo romanzo della trilogia Grisha e dal primo romanzo della duologia, Sei Di Corvi, entrambi editi in Italia da Mondadori.

La serie ha riscontrato il clamore e critiche più che positive tanto dalla stampa internazionale quanto dal pubblico, fan o meno della saga, classificandosi al primo posto in quasi tutte le Top10 di Netflix nel mondo, compresa quella italiana.

In occasione dell’arrivo del GrishaVerse, la cui trasposizione seriale è curata dal candidato all’Oscar Eric Heisserer, Netflix lancia un sito speciale dedicato a Tenebre e Ossa che, da questo momento, potete visitare collegandovi a questo link.

Se avete amato la serie TV e volete continuare a perdervi, esplorare e approfondire il GrishaVerse, allora questo luogo virtuale è ciò che fa per voi!

Il sito di Tenebre e Ossa è una mappa esplorabile del mondo Grisha e non solo, che vi consentirà non solo di approfondire le terre e i luoghi che avete incontrato durante la visione della serie TV, vi darà anche occasione di mettervi alla prova, creando il vostro avatar Grisha, sfidandovi a trovare il Corvo che è in voi e quale ruolo potreste assumere all’interno dell’esercito del Regno di Ravka; ma non solo!

Una piccola esperienza speciale è riservata a tutti coloro che entreranno sul sito. Una sorpresa nascosta per pochi eletti!

Dentro il regno del GrishaVerse

Sono diverse le attività che il sito di Tenebre e Ossa consente di fare, tra cui vagare per la mappa e scoprire i luoghi protagonisti della serie TV, come per esempio Ketterdam, Ravka o la stanza della stessa Alina all’interno del Piccolo Palazzo, luogo dove risiedono per istruirsi, allenarsi ed imparare a servire il Re i Grisha del Secondo Esercito del Generale Kirigan.

Potrete viaggiare dentro la terrificante Faglia e spingervi oltre il Nonmare, ma attenti ai Volcra che potreste incontrare in giro. Ognuno di questi luoghi esplorabili sono segnati sulla mappa 3D che vi consente di fare una panoramica non solo sul mondo, ma anche di approfondire con maggiori dettagli e scene extra i personaggi centrali e chiave di questa magnetica saga.

A quale ordine appartieni?

Una delle cose più divertenti del sito è, indubbiamente, quella di poter creare un avatar con il Grisha che più vi rappresenta. Il sito non solo vi permette di creare il vostro personaggio partendo dall’aspetto estetico, ma anche di scegliere il vostro Ordinamento Grisha e quindi anche la Classe di appartenenza.

Troverete, quindi, i tre principali ordini: Corporalki (Ordine dei Vivi e dei Morti), Etherealki (Ordine degli Evocatori) e Materialki (Ordine dei Fabrikator). Ad ognuno di questi Ordini corrispondono le specifiche specialità: Spaccacuore, Guaritori e Plasmaforme per i Corporalki; Chiamatempeste, Inferni, Scuotiacque e i più unici che rari Evocaombre ed Evocaluce per gli Etherealki; ed, infine, Tempratori e Alchemi per i Materialki.

Create il vostro Grisha e poi condividetelo sui social!

Corvo o esercito di Ravka?

Ovviamente la mappa vi da anche la possibilità di determinare con un test quale potrebbe essere il ruolo, all’interno dell’esercito di Ravka, che vi si addice di più, ovviamente sulla base delle vostre attitudini, skills e carattere. Un modo come un altro per mettervi alla prova e scoprire se avete propensioni più verso la leadership, se siete persone che agiscono di loro iniziativa o se siete ciecamente fedeli al vostro comandante.

Se, invece, sentite di fare più parte dell’abile banda di giovani di ladri di Kaz Brekker e, quindi, unirvi alle sue pericolose e folli avventure con Inej e Jesper, allora potete sfidare la sorte e scoprire qual è il Corvo che più vi si addice!

Un invito da non perdere

Non credete che sia finita qui! Ad attenervi sul sito di Tenebre e Ossa c’è uno speciale per pochi eletti. Una data da salvare, un incontro a cui partecipare proprio con il cast della serie TV Netflix, ovvero Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young e Ben Barnes, oltre allo showrunner Eric Heisserer e alla scrittrice Leigh Bardugo.

Pronti a far continuare l’esperienza del GrishaVerse? Alina, Mal, il Darkling e i Corvi di Ketterdam vi aspettano su: netflixshadowandbone.com

La prima stagione di Tenebre e Ossa è già disponibile su Netflix