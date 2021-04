Crudelia: un nuovo spot TV rivela dettagli interessanti

Il nuovo live-action di Crudelia, con Emma Stone, ha rivelato un nuovo spot TV in cui scopriamo nuovi dettagli interessanti sulla protagonista .

24—Apr—2021 / 11:46 AM

Crudelia ha rivelato un nuovo spot TV in cui Emma Stone rivela nuovi interessanti dettagli sulla trasformazione del suo personaggio. Il nuovo live-action rivelerà come tutto è iniziato; come Estella de Mon si è trasformata nella diabolica Crudelia.

Il tanto atteso prequel è stato annunciato per la prima volta nel 2011, e Stone è stata confermata nel ruolo nel 2016. A causa dei problemi causati dalla pandemia, la data di uscita è stata posticipata al 28 maggio 2021, quando il film sarà distribuito sia nelle sale che su Disney+.

La storia vedrà gli esordi di una giovane Crudelia che vive a Londra negli anni ’70 e lavora per la stilista Baroness von Hellman (Emma Thompson). Altri membri del cast sono: Emily Beecham, Joel Fry, Paul Walter Hauser e Kirby Howell-Baptiste, con la regia di Craig Gillespie (Io, Tonya).

Il nuovo spot TV rivelato mostra chi potrebbe aver avuto un ruolo nella metamorfosi della giovane Estella. Nel video, Crudelia è stufa dell’idea di essere solo una dipendente della baronessa von Hellman. Di seguito il nuovo Spot TV:

Recentemente sono stati rivelati i primi look di Crudelia che hanno mostrato dei costumi molto originali e appariscenti. Se questo video vuole rivelare qualcosa è che Crudelia potrà ringraziare coloro che la circondano per la sua inevitabile svolta verso il lato oscuro. Presto sapremo cosa riserverà il destino alla nostra cattiva tanto amata.

