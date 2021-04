LEGO Ingenuity: il progetto LEGO Ideas dedicato al piccolo drone su Marte

L’artista LEGO e ingegnere del NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory) Stephen Pakbaz ha di recente caricato sul portale il suo progetto LEGO Ingenuity dedicato al piccolo drone che in questi giorni sta facendo parlare di sè grazie ai primi due voli riusciti su Marte.

Dopo il successo del 2013 con il set LEGO CUUSOO 21104 Mars Science Laboratory Curiosity Rover, dedicato appunto al rover che nel 2012 atterrò sul pianeta rosso, Stephen (Perijove) ci riprova di nuovo caricando sul portale una versione LEGO Technic del drone Ingenuity con le pale rotante e inserito in un piccolo diorama in cui il drone sembra volare, come poi è realmente accaduto pochi giorni fa.

Data la sua natura di ingegnere NASA, Stephen non è nuovo a questo tipo di progetti ed infatti su Rebrickable potete trovarne altri ad opera sua e sempre a tema spaziale come il veicolo Cygnus, oppure lo skycrane che ha fatto atterrare Curiosity su Marte (in scala col set 21104), la sonda Juno, la capsula Dragon di SpaceX o il telescopio spaziale TESS.

Inoltre è presente, in forma gratuita (come prevede il regolamento IDEAS) anche il progetto stesso LEGO Ingenuity, per chi volesse riprodurlo già da ora per festeggiare il grandissimo risultato ottenuto con il vero drone su Marte.

Il progetto è composto da 729 pezzi che su BrickLink hanno un costo di circa 100 Eur, oppure, come abbiamo fatto noi, potete supportare il progetto sperando che in un modo (ufficiale) o nell’altro (BrickLink Designer program) venga rilasciato ufficialmente da LEGO.