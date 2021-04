Ingenuity: la prima foto del volo in bianco e nero

La foto in bianco e nero del volo di Ingenuity, questo è un momento storico: per la prima volta un volo controllato su un altro pianeta.

Ingenuity finalmente ha spiccato in volo. Sul sito della NASA le prime immagini in bianco e nero mentre si libra in volo dalla superficie marziana. Questo è un momento storico perché il primo volo controllato su un altro pianeta. Questa foto pubblicata dall’agenzia con l’ombra proiettata sulla superficie di Marte di Ingenuity dimostra che il volo è andato bene.

Questa è una ripresa ripresa dalla camera di navigazione dell’elicottero stesso in volo. L’elicottero Ingenuity Mars della NASA è diventato il primo aereo della storia a compiere un volo controllato e motorizzato su un altro pianeta.

La strumentazione ha determinato che ingenuity è salito alla sua altitudine massima prescritta di 3 metri e ha mantenuto un volo stazionario stabile per 30 secondi per poi scendere di nuovo sulla superficie di Marte.

Come ha scritto l’agenzia:

La dimostrazione di volo iniziale di Ingenuity era autonoma, pilotata da sistemi di guida, navigazione e controllo a bordo che eseguivano algoritmi sviluppati dal team di JPL. Poiché i dati devono essere inviati e restituiti dal Pianeta Rosso per centinaia di milioni di miglia utilizzando i satelliti in orbita e il Deep Space Network della NASA, Ingenuity non può essere pilotato con un joystick e il suo volo non è stato osservabile dalla Terra in tempo reale.

Il volo dell’11 aprile scorso era stato rimandato a causa di un problema che il sistema watchdog aveva rilevato nella sequenza di avvio dei comandi.

Questo primo volo era pieno di incognite ma per fortuna oggi tutto è andato per il meglio e finalmente il piccolo elicottero ha potuto alzarsi in volo.

L’elicottero è stato costruito da JPL e il Centro di ricerca Ames della NASA e il Centro di ricerca Langley hanno fornito un’analisi importante delle prestazioni di volo e assistenza tecnica durante lo sviluppo di Ingenuity.

Perseverance è atterrato con Ingenuity al suo interno il 18 febbraio. L’elicottero è stato sganciato sulla superficie del cratere Jezero il 3 aprile, Ingenuity è attualmente al 16 ° sol, o giorno marziano, del suo test di volo di 30 sol. Nel corso dei prossimi tre sol, il team riceverà e analizzerà tutti i dati e le immagini del test e formulerà un piano per il secondo volo di prova sperimentale, previsto non prima del 22 aprile.

Se l’elicottero sopravvive al secondo test di volo, l’Ingenuity il team valuterà il modo migliore per espandere il profilo di volo.