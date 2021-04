Il padre della sposa: Gloria Estefan nel cast del reboot

Deadline ha appena rivelato che Gloria Estefan si starebbe unendo al cast del reboot latino-americano de Il Padre della Sposa, la trattativa sarebbe ancora in corso ma sembra pronta a concludersi in maniera positiva. La Estefan è una cantante e compositrice musicale, che però è già apparsa in film come La musica del cuore, Io & Marley e G-Force.

Il reboot de Il Padre della Sposa prevede Andy Garcia nel ruolo di protagonista, con Gaz Alazraki alla regia, e Matt Lopez alla sceneggiatura. La Estefan dovrebbe interpretare la moglie di Andy Garcia, mentre Adria Arjona sarà la sposa, nonché figlia della coppia.

Si tratterebbe già del terzo riadattamento della storia, considerando che, prima ancora del film con Steve Martin, ci fu un adattamento con Spencer Tracy. Dede Garner e Jeremy Kleiner produrranno il reboot per Plan B Entertainment. Mentre Garcia farà da produttore esecutivo.

I due film degli anni Novanta dedicati a Il Padre della Sposa sono usciti nelle sale nel 1991 e nel 1995: nel primo lungometraggio George Banks è il padre di una ragazza di 21 anni che si vuole sposare, mentre nel sequel la figlia e la moglie di George si troveranno ad essere entrambe incinta.

Il cast originale dei due film è formato da Steve Martin interprete di George Banks, Diane Keaton nei panni di Nina Banks, Kieran Culkin come Matty Banks, Kimberly Williams-Paisley interprete di Annie Banks-MacKenzie, George Newbern come Bryan MacKenzie, e Martin Short che fa Franck Eggelhoffer.