Fiat E-Ducato: il furgone elettrico da 280Km di autonomia

Il furgone Ducato si fa elettrico. In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, la casa automobilistica italiana ha ufficialmente presentato il nuovo Fiat E-Ducato, versione elettrica del furgone commerciale che, dalla sua, può già vantare accordi con alcuni dei più importanti corrieri, come DHL.

Parola d’ordine versatilità: l’E-Ducato sarà disponibile in 400 diverse configurazioni, per rispondere con precisione alle esigenze delle diverse aziende. Il vano batterie si trova sotto al pianale. Questo ha permesso l’elettrificazione del veicolo senza compromettere la sua capacità di carico: fino a 2 tonnellate, per un carico trai 10 a 17 metri cubi.

Il Fiat E-Ducato è pensato prevalentemente per usi all’interno di un contesto urbano. L’autonomia si ferma a 280Km/h con una singola ricarica. Questo nel modello più performante, la versione base monta batterie da 47kWH, con l’autonomia che è limitata a 170Km.

Il motore elettrico eroga 90kW e 280 Nm di Coppia. Quanto basta per fare da 0 a 50Km/h in cinque secondi.

E-Ducato è stato sviluppato dopo più di 1 anno di misurazioni su strada, analizzando oltre 28.000 veicoli connessi, sono state predisposte misurazioni in ottica cliente effettuate per oltre 50 milioni di chilometri su veicoli termici da parte di un team dedicato di professionisti, per tenere in considerazione tutte le variabili di utilizzo cliente, di dinamica, carico, e variabili ambientali.

Oggetto di analisi sono stati: chilometraggio, variabilità dei modelli di utilizzo per singola missione, spese di carburante, utilizzo del veicolo e temperatura

spiega il Gruppo Stellantis nel suo comunicato.