Dexter: il primo teaser trailer del revival

In attesa di poter vedere i nuovi episodi di Dexter, serie thriller poliziesca con protagonista Michael C. Hall, il network televisivo Showtime ha diffuso il primo teaser trailer:

Il video condiviso su Twitter è accompagnato dalla scritta “Nature is calling“, cioè “La natura chiama”, e vede un’ascia conficcata in un tronco con un fuoco che arde in sottofondo. Il tutto con la voce fuori campo del personaggio che dice “Non c’è davvero niente come tornare alla natura … la mia natura”. Il video poi mostra il logo di Dexter scritto con il sangue.

La serie è basata sul romanzo Darkly Dreaming Dexter di Jeff Lindsay ed è andata in onda dal 2006 al 2013 sul network Showtime. In Italia Dexter è arrivato nel 2007 su Fox Crime prima e successivamente in chiaro sulle reti Mediaset. La storia segue le vicende di Dexter Morgna, tecnico forense per il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami. Metodico e apparentemente tranquillo, l’uomo nasconde un segreto: da la caccia ed uccide i serial killer che sono sfuggiti alla giustizia.

Protagonista è Michael C. Hall, nei panni del tecnico della polizia scientifica di Miami e efferato serial killer di criminali, insieme a lui Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Julie Benz (Rita Bennett), Erik King (James Doakes), Lauren Vélez (María LaGuerta), David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), C. S. Lee (Vince Masuka), Desmond Harrington (Joey Quinn), Geoff Pierson (Thomas Matthews) ed Aimee Garcia (Jamie Batista).

Il revival dello show si comporrà di dieci episodi e come dichiarato da Clyde Phillips, sceneggiatore e creatore della serie, non riscriverà il controverso finale dell’ottava stagione ma fornirà un secondo finale alla storia di Dexter. Non resta che attendere l’arrivo delle nuove puntate.