Sony si lancia sul videostreaming, ma solo in Polonia

Ieri erano emerse delle leak che hanno evidenziato come Sony si stesse preparando a lanciare un servizio di videostreaming pensato appositamente per le console PlayStation. Oggi l’azienda tech ha confermato la notizia e ha lanciato ufficialmente il PlayStation Plus Video Pass, ma solo in Polonia.

I gamer polacchi dotati di PS4 e di PS5, se abbonati al servizio PlayStation Plus, possono ora accedere a una selezione di 20 film e serie estrapolati dalla libreria di Sony Pictures. Un vero e proprio test di mercato che sarebbe basato su “dati specifici” che le parti coinvolte non hanno voluto esplicitare del tutto.

Siamo molto consapevoli di poter vantare un bacino di giocatori molto ampio in Polonia, un bacino che si fa notare perché estremamente dedito e attivo al network e ai social media. Agli utenti del posto piace anche adoperare piattaforme VoD. Per noi è la combinazione perfetta, il mercato perfetto per introdurre il nostro test di servizio come parte del programma PS Plus, così da vedere cosa ne pensino i nostri utenti chiave. Certamente, non posso dirvi i dati esatti che ci hanno spinto a scegliere la Polonia, tuttavia posso enfatizzare che la Polonia soddisfi tutti i criteri che sono importanti per noi,

ha riferito il Vice-Presidente sei servizi globali SIE, Nick Maguire, alla testata polacca Spider’s Web.

Il test del servizio di videostreaming sarà protratto per un anno, quindi Sony deciderà come muoversi e se estendere la portata del progetto ad altre nazioni.

