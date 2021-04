LEGO Shang-Chi: nuove immagini dei due set dedicati al film Marvel

Nella giornata di ieri, sui siti Marvel.com e Walmart sono apparse le immagini dei primi due set LEGO Shang-Chi dedicati alla pellicola Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings appartenente all’universo Marvel in uscita a settembre prossimo. Le immagini son emerse proprio dopo la pubblicazione nei giorni scorsi del primo teaser trailer del film.

Riguardo al set del dragone bianco (76177), questo lo avevamo già potuto ammirare qualche settimana fa grazie ad un AFOL israeliano che lo ha trovato già in vendita in un negozio e che quindi, ha potuto condividere senza problemi di embarghi, le foto in rete.

I set non hanno ancora una data ufficiale di vendita ma si ipotizza che avverrà nel mese di maggio.

LEGO 76176 Escape from The Ten Rings

Pezzi: 321

Minifigure: Shang-Chi, Morris, Wenwu (The Mandarin), Katy e Razor Fist

Prezzo non ancora confermato: 29,99 Eur

LEGO 76177 Battle at the Ancient Village