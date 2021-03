LEGO Shang-Chi, prime immagini del set Battle at the Ancient Village appaiono su Reddit

Grazie ad un negozio israeliano possiamo vedere le immagini della scatola e del set LEGO Shang-Chi 76177 Battle at the Ancient Village.

Un negozio di Israele ha messo in vendita “legittimamente” il set LEGO dedicato al film Shang-Chi, codice 76177 Battle at the Ancient Village ed un AFOL locale lo ha acquistato e condiviso su Reddit le foto della scatola e del set montato e grazie a questo possiamo vederle in anteprima.

Solitamente infatti questo tipo di immagini sono sottoposte a censura in quanto non ancora ufficializzate da LEGO ma in questo caso, dato che l’acquisto è stato identificato come regolare (essendo stato citato il nome del negozio “The Brick”), possiamo dare un’occhiata al set dedicato al film che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche in luglio 2021.

Non c’è ancora una data precisa in cui i set del film vedranno la luce, ma la messa in vendita ci porta a pensare che arriverà a breve l’annuncio, soprattutto se sarà confermata l’uscita a luglio del film è plausibile che in maggio vengano annunciati i set.

Il set in oggetto contiene quattro minifigure ed un animaletto chiamato Morris:

Shang-Chi

Xialing

Wenwu

Death dealer

e rappresenta un dragone bianco e rosso il cui prezzo dovrebbe aggirarsi sui 39,99 Eur.

Inoltre sono inclusi cinque anelli dorati.