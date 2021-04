Invincible: un nuovo video del settimo episodio della serie

ComicBook ha rilasciato un nuovo video in esclusiva del penultimo episodio della serie animata Invincible, che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 23 aprile. L’ultimo episodio, invece, uscirà sul servizio di streaming il 30 del corrente mese. La clip, che potete trovare a questo link, mostra il ritorno di Monster Girl (Grey Griffin), dopo un incontro mortale.

Ricordiamo che di recente, nel corso di un’intervista a Collider, il creatore Robert Kirkman ha parlato della possibilità che venga realizzata una seconda stagione, e sembrava fiducioso sul futuro dello show, soprattutto considerando la tempistica di produzione ridotta rispetto alla prima stagione.

I tempi di produzione della prima stagione sono stati un po’ scoraggianti. Abbiamo passato tanti anni a sviluppare e lavorare su questa stagione. Speriamo in una seconda stagione e anche di più. La produzione dovrebbe essere più rigida e quindi i tempi dovrebbero diminuire, anche perché c’è meno da progettare. Possibile è che ci sia già del lavoro fatto sulla seconda stagione. Quindi penso che siamo in una buona posizione per andare avanti se questa serie animata finisse per avere successo.

Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e basato sull’omonimo fumetto Skybound / Image dello stesso Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è una storia di supereroi animati per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti altri, tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Mentre Mark sviluppa i suoi poteri al raggiungimento della maggiore età, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come pensava.

Potrebbe interessare: