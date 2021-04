Fascinating Rhythm: Martin Scorsese e Irwin Winkler produrranno il musical

Martin Scorsese e Irwin Winkler stanno collaborando con John Carney, regista e co-sceneggiatore della pellicola con Chris Cluess, per la produzione del musical Fascinating Rhythm, il film ispirato alla vita e alla musica del leggendario compositore americano George Gershwin.

Non sarà un film biografico, in quanto protagonista della storia è il magico viaggio di una giovane donna attraverso la New York del passato e del presente, ma sicuramente le famose canzoni del compositore saranno presenti per tutta la durata del film.

Le composizioni di Gershwin abbracciavano generi sia popolari sia classici. Tra i suoi lavori più noti ci sono Rhapsody In Blue, An American In Paris, Swanee e la canzone jazz I Got Rhythm, insieme all’opera Porgy and Bess, che ha dato vita alla hit Summertime.

Dopo essersi trasferito a Hollywood, George Gershwin compose una serie di colonne sonore per film e opere teatrali. La leggenda morì per un tumore al cervello nel 1937, all’età di 38 anni, poco dopo aver ricevuto la sua unica nomination all’Oscar per la canzone They Can’t Take That Away From Me.

Ricordiamo che Martin Scorsese e Irwin Winkler avevano già lavorato insieme per Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Silence e The Irishman e che da tempo Scorsese voleva realizzare un film su Gershwin: a dimostrazione di ciò, è bene dire che il regista avrebbe dovuto collaborare con lo sceneggiatore di Taxi Driver Paul Schrader per portare sul grande schermo un film biografico sul compositore, ma uno scontro tra i due ha fatto sì che l’idea sfumasse. Ora, Martin Scorsese e Irwin Winkler avranno l’opportunità di riuscirci, anche se Fascinating Rhythm non sarà un biopic.

