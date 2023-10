Killers of the Flower Moon: da oggi al cinema il nuovo film di Martin Scorsese

Da oggi, 19 ottobre, è nelle sale cinematografiche il film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon.

Da oggi, 19 ottobre, è nelle sale cinematografiche il lungometraggio Killers of the Flower Moon, il nuovo titolo di Martin Scorsese, che ha diretto il protagonista Leonardo DiCaprio.

Qui sotto trovate il trailer di Killers of the Flower Moon.

Si tratta di una storia tratta dal libro dal titolo Gli assassini della terra rossa di David Grann. Al centro del racconto ci sono gli anni Venti negli Stati Uniti d’America, ed una questione riguardante gli indiani Osage dell’Oklahoma.

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti, nel periodo conclusivo del Vecchio West, passata alla storia con il nome di “regno del terrore”. Decine di membri Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, che li aveva resi da un giorno all’altro immensamente ricchi. Gli Osage divennero perciò oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza oscura e brutale, e nel 1923 l’FBI creò una squadra speciale per avviare un’indagine. Una storia americana di crimini a sfondo razzista che esplora il passato e il presente della nazione.

Il cast vede presenti Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser.

Il titolo è stato scritto e diretto da Martin Scorsese con il premio Oscar Eric Roth. Killers of the Flower Moon è una produzione di Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way.

I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul.