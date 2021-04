Assassin’s Creed: la serie anime Netflix è in produzione

Netflix non molto tempo fa, aveva annunciato che un anime basato su Assassin’s Creed era in arrivo, nuovi aggiornamenti hanno confermato che il progetto è ancora in produzione anche se non sono stati rivelati dettagli sullo stato di sviluppo.

L’ultimo aggiornamento è arrivato da uno dei creatori di Ubisoft, Aymar Azaïzia, responsabile dei contenuti di Assassin’s Creed. Azaïzia non solo ha confermato che i piani per una serie anime Netflix sono ancora intatti ma ha anche detto il team sta già lavorando al progetto. Ecco le sue parole:

Il progetto è ancora attivo e se ne sta occupando il team creativo che ha realizzato Raving Rabbids. Non sarà uno dei prossimo progetti ad arrivare sulla piattaforma a breve però, perchè c’è ancora molto lavoro da fare.

Il primo annuncio che era stato fatto per un anime di Assassin’s Creed era stato fatto almeno un paio di anni fa. Per adesso quello che sappiamo sul progetto è che Adi Shankar, il creatore dell’anime Castlevania di Netflix, si occuperà di questo adattamento.

Shankar inoltre ha detto che l’anime racconterà una storia originale ambientata nell’universo del franchise. Gli elementi della storia della nuova serie anime sono ancora in fase di sviluppo quindi per adesso non abbiamo molti altri dettagli.

E’ bene ricordare però, che questa non è la prima volta che il franchise di Assassin’s Creed è stato adattato. Infatti, uno degli adattamenti più conosciuti è il film live-action del 2016, con Michael Fassbender. Il film presentava una sua storia originale separata dai videogiochi, e alla fine non ha riscosso molto successo. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft serviranno come produttori esecutivi della nuova serie Netflix.

Assassin’s Creed Valhalla, è l’ultimo capitolo che è uscito del franchise di videogiochi ed è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, Stadia e PC.

