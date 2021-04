Zero: i character poster della serie Netflix

Netflix ha diffuso i character poster di Zero, serie TV originale supereroistica in arrivo sulla piattaforma mercoledì 21 aprile.

La storia vede protagonista Omar, un timido ragazzo che scopre di avere il potere dell’invisibilità. Quando il quartiere della periferia di Milano in cui è cresciuto è in pericolo deciderà di usare il suo potere per salvarlo. Zero è stata creata da Menotti ed è ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano, autore anche della sceneggiatura insieme a Stefano Voltaggio (anche Creative Executive Producer) Massimo Vavassori, Lisandro Monaco e Carolina Cavalli.

Il cast vede protagonisti Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey). Gli otto episodi sono diretti da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.

Grande rilevanza hanno le musiche, composte per la serie da Yakamoto Kotzuga. Tra i brani della colonna sonora il brano inedito Zero di Mahmood, che ha anche il ruolo di music supervisor dell’ultimo episodio, per il quale ha curato la selezione musicale. Nel primo episodio ci sarà il brano Red Bull 64 Bars x Zero di Marracash prodotto da Marz, dal titolo 64 barre di Paura. Completano la colonna sonora brani di Tha Supreme con Blun7 a Swishland, Emis Killa con Fuoco e Benzina, Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme feat. Mara Sattei e Coez con Altalene, Madame con Voce e Ginevra con Rajasthan.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Zero racconta la storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere, diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l’amore.

Vi ricordiamo che Netflix nei giorni scorsi ha diffuso trailer e prime immagini dal set.