1997: Fuga da New York- Wyatt Russell non vuole fare Jena

Wyatt Russell ha dichiarato che non interpreterebbe mai il ruolo del padre Kurt in un reboot di 1997: Fuga da New York.

Wyatt Russell si è messo in luce negli ultimi tempi vestendo i panni del Captain America presente nella serie The Falcon and the Winter Soldier, e, dobbiamo considerare che il suo è un cognome importante: si tratta del figlio di Kurt Russell, che però sembra non essere interessato a sostituirlo in uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Jena Plissken in 1997: Fuga da New York.

Intervistato da Esquire, rispondendo ad una domanda di un fan su un possibile reboot di 1997: Fuga da New York con lui al posto del padre, Wyatt Russell ha così risposto:

Per me non ci può essere un sostituto di Jena, sarebbe un suicidio al 101%. Non so se ci potrebbe mai essere un altro Jena Plissken, e se mai accadesse augurerei a questa persona il meglio. Personalmente, sarebbe una di quelle cose che sarei pronto a fare solo se volessi ricevere messaggi di odio da parte delle persone. Perciò non lo farei mai.

1997: Fuga da New York è uscito nel 1981, diretto da John Carpenter, ed ha avuto nel cast, oltre che lo stesso Kurt Russell, anche Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes ed Harry Dean Stanton.