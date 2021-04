Downton Abbey 2: il film uscirà a natale 2021

La pagina Facebook dedicata a Downton Abbey ha annunciato la data d’uscita nelle sale cinematografiche di Downton Abbey 2, il nuovo lungometraggio che arriverà nei cinema nel periodo di Natale del 2021.

Qui sotto potete vedere l’immagine postata, che ha accompagnato l’annuncio.

Nel post è stato scritto:

Siamo entusiasti di poter annunciare che Julian Fellowes e tutto l’intero cast di Downton torneranno per Downton Abbey 2, che avrà presenti anche Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. Il film arriverà al cinema questo Natale.

L’attore Hugh Bonneville aveva rivelato qualche tempo fa che un nuovo film su Downton Abbey sarebbe arrivato nel prossimo futuro. Il 57enne ha recitato nel ruolo di Lord Grantham nell’acclamato dramma in costume per sei stagioni, dal 2010 al 2015, prima che un lungometraggio di successo arrivasse nel 2019. La serie è stata creata dall’autore Julian Fellowes ed è rapidamente diventata qualcosa di molto più grande di un resoconto dell’aristocrazia britannica nell’Inghilterra post-edoardiana.

Affrontando le vaste vicende della famiglia Crawley, Downton Abbey ha permesso agli spettatori di entrare nella gerarchia densamente stratificata della vita domestica dell’omonima tenuta. Durante la serie, si sono svolti numerosi eventi storici della vita reale e una varietà di trame secondarie coinvolgenti ha indotto gli spettatori a indovinare cosa sarebbe successo dopo. Oltre alla sua vasta gamma di premi, è stato anche elencato come il più alto punteggio di recensioni critiche per una serie televisiva dal Guinness dei primati nel 2011. Tutto ciò è stato sufficiente per consentire il salto dal piccolo schermo al grande schermo, e l’enorme successo del primo film ha lasciato ampio spazio per altri futuri.