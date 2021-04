Francesco Facchinetti dice di aver fatto molti soldi con i dogecoin

Francesco Facchinetti dice di aver puntato forte sul Dogecoin, facendo «in un giorno quello che i cantanti italiani non guadagnano in un anno».

Francesco Facchinetti in queste ore si è sentito in dovere di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, in particolare, di rimarcare la sua indipendenza dal padre: Roby, storica voce dei Pooh. Mutatis Mutandis, lo sfogo non è nuovo e poggia su una storica insofferenza dell’artista ed imprenditore: ossia essere additato come “il figlio di quello dei Pooh”.

Un ‘bamboccione’ che nella vita non avrebbe ottenuto nulla se non fosse per gli “agganci del padre” — che effettivamente nella vita si è occupato di cose piuttosto diverse di quelle che è finito a fare l’ormai ex DJ Francesco, ossia soprattutto l’imprenditore e il presentatore televisivo.

Lo sfogo parte menzionando la figura mitica di Mike Bongiorno – che lo avrebbe fortemente elogiato in occasione di una collaborazione durante uno spot – e prosegue citando il passato da cannoniere del Mariano Calcio (e le prime illazioni sul suo conto) e quindi rivendicando – forse in modo un po’ smargiasso – i successi personali.

A 23 anni, l’agenzia delle entrate ha pubblicato la dichiarazione dei redditi degli Italiani sul suo sito, c’era anche la mia. Dati quei numeri mi sono ritrovato ad essere il ventenne più ricco della province di Como e Monza/Brianza. Uscirono un po’ di articoli e alcuni giornalisti scrissero: “Ecco Facchinetti Jr, il più ricco della provincia grazie ai soldi di papà”. All’epoca il mio capitale era almeno 10 volte superiore a quello di mio padre

spiega nel lungo post su Facebook.

Curiosamente, Francesco Facchinetti parla anche di un traguardo recente molto specifico. Ossia aver fatto un’enormità di soldi grazie al Dogecoin, la criptovaluta-meme di cui vi abbiamo parlato in più occasioni sulle pagine di questo sito.

Ieri, grazie ai DOGE COIN, una crypto moneta che ho consigliato 3 mesi fa a tutti quelli che mi seguono, ho guadagnato in un solo giorno quello che i cantanti italiani non guadagno neanche in una anno

Il Dogecoin durante questa settimana è passato dall’essere scambiato per 0,07$ al picco di 0,43$ registrato lo scorso venerdì. Si tratta del risultato più importante di sempre per l’asset, oltre che un traguardo – per moltissime ragioni – strabiliante. Tanto per iniziare, il Dogecoin non ha caratteristica di scarsità: possono essere generati all’infinito, senza limiti di sorta.

Significa che sul lungo periodo – affinché mantenga il suo valore corrente o lo aumenti ulteriormente – la domanda deve continuare a crescere tenendo il passo con un’offerta pressoché senza limiti. Un problema corretto solo in parte da un market cap relativamente basso, con un’enorme quota della valuta in circolazione detenuto da un piccolo manipolo di pluri-miliardari. Si stima che una sola persona – o gruppo di persone – possegga oltra il 28% di tutti i Dogecoin in circolazione.

Il valore del Dogecoin è sceso rapidamente nelle ore successive al picco, oscillando trai 0,30-0,26$. Chissà se Facchinetti è riuscito a passare all’incasso in tempi utili.