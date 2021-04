The CW rilascia le prime immagini ufficiali del primo episodio della sesta stagione di Legends of Tomorrow, la cui uscita è fissata a maggio.

The CW ha rilasciato le prime immagini ufficiali del primo episodio, intitolato “Ground Control to Sara Lance”, della sesta stagione di Legends of Tomorrow, la serie della DC che andrà in onda la prima settimana di maggio sulla rete.

Il primo episodio partirà subito dopo gli eventi a cui abbiamo assistito nel finale della quinta stagione, che ha visto Sara Lance (Caity Lotz) rapita dagli alieni e il resto dei personaggi, di ritorno alla Waverider, inconsapevoli di quanto accaduto. L’inizio della nuova stagione, quindi, vedrà la squadra lavorare per capire cosa è successo al loro Capitano, mentre Sara cercherà di trovare un modo per tornare a casa da Ava (Jes Macallan) e dalla sua squadra.

Le prime immagini della sesta stagione di Legends of Tomorrow presentano i personaggi nei loro costumi, anche la nuova leggenda, e alcune mostrano i protagonisti nella ricerca di una soluzione a quanto successo. Il rapimento di Sara da parte di uno spietato alieno ha reso la nuova missione più personale e probabilmente, questa volta, non saranno abbastanza i poteri combinati del mago oscuro, John Constantine (Matt Ryan), del piromane semi-riformato, Mick Rory (Dominic Purcell), dello storico che si trasforma in acciaio, Nate Heywood (Nick Zano) e dei due fratelli Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian) per salvare il mondo per la sesta volta.

Per questo dovranno reclutare una nuova leggenda, una donna che è stata rapita dagli alieni quando era bambina e presumibilmente piena di poteri che aiuteranno la squadra a sconfiggere i loro nemici intergalattici, la minaccia più grande che abbiano mai dovuto affrontare.

Insieme alle prime immagini, The CW ha diffuso anche il trailer della sesta stagione:

Potrebbe interessare: