The Back Nine: Renée Zellweger protagonista del film

Renée Zellweger interpreta Casey Jones, la protagonista della commedia The Back Nine, diretta da Michael Patrick King. Ecco i dettagli.

Renée Zellweger è la protagonista di The Back Nine, la commedia diretta da Michael Patrick King (Sex and the City) e basata su una sceneggiatura scritta dal regista con Jhoni Marchinko e Krista Smith. Il film è prodotto dalla Landline Pictures, la nuova etichetta di MRC Film, guidata da Amy Baer, ​​ex dirigente senior di Sony Pictures, e CBS Films.

Si tratta del primo progetto di Amy Baer per la casa di produzione, e lo produrrà insieme al regista Michael Patrick King. Renée Zellweger e Carmella Casinelli saranno invece i produttori esecutivi per Big Picture Co.

Renée Zellweger interpreta Casey Jones, una donna che ha rinunciato a una carriera da professionista di golf in modo da agevolare suo marito ad averne una. Quando una mattina si sveglia e scopre che il suo matrimonio, durato ben 25 anni, è in caduta libera e suo figlio va al college, ritorna nei club che aveva messo da parte anni prima nel tentativo di diventare finalmente professionista e ridefinire gli “ultimi nove” anni passati della sua vita.

In merito al progetto, il regista ha detto:

Jhoni, Krista e io siamo molto entusiasti di avere la fantastica Renée Zellweger per il nostro film The Back Nine. È una splendida attrice: può farti ridere e piangere e ha un grande swing. Cosa si può volere di più?

Amy Baer ha aggiunto:

Landline è così fortunata a lanciare The Back Nine. È il film perfetto per noi: guidato da star note, pieno di aprirazioni, riconoscibile e incredibilmente divertente. Michael e Renée sono una squadra formidabile e realizzeranno un film classico per un vasto pubblico.

Potrebbe interessare: