Amazon produrrà una docuserie su Serena Williams

Gli Amazon Studios produrranno una docuserie incentrata sulla tennista Serena Williams. Inoltre la campionessa creerà progetti di finzione e non per la TV.

Amazon Studios e la campionessa di tennis Serena Williams hanno stretto un first-look TV deal. La 23 volte campionessa del Grande Slam lavorerà con gli Studios per la realizzazione di progetti di finzione e non (scripted e unscripted) per la TV che arriveranno in esclusiva su Amazon Prime. Il progetto è una docuserie sulla vita della tennista americana che la segue nella sua vita professionale e privata. Al momento il progetto è senza titolo, a produrre troviamo Plum Pictures, Goalhanger Films e Amazon Studios, mentre produttori esecutivi sono la stessa tennista insieme a Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb e Tony Pastor.

Riguardo all’accordo la sportiva ha dichiarato:

Sono davvero entusiasta di fare squadra con gli Amazon Studios, stanno sviluppando alcuni dei più stimolanti e importanti contenuti destinati ad un pubblico globale. Ci sono molte storie che non vedo l’ora di raccontare, tra cui la mia, e non vedo l’ora di condividerle con il resto del mondo.”

Entusiasmo condiviso insieme a Jennifer Salke, Head of Amazon Studios:

Serena ha trasformato il suo sport ed è diventata un’atleta, imprenditrice e donna tra le più stimolanti della sua generazione, ammirata non solo per le sue insuperabili prodezze in campo ma anche per il suo impegno civile in molti ambiti. Siamo incredibilmente emozionati di condividere insieme il suo percorso con questa nuova serie e di lavorare con lei per creare nuovi contenuti originali per i nostri clienti Prime Video di tutto il mondo.

Una carriera straordinaria quella di Serena Williams, giocatrice del WTA più premiata di sempre. La tennista ha vinto un titolo in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, inoltre si è aggiudicata 73 campionati in singolo e 23 in doppio e quattro medaglie olimpiche: in doppio a Sydney 2000 e Pechino 2008, e in doppio e singolo a Londra 2012.

Un connubio vincente quello tra il mondo del tennis e lo schermo, che negli anni ha dato vita a molti film ambientati durante i grandi tornei e sulla vita dei grandi tennisti, come il biografico Borg McEnroe.