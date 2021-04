Samsung Galaxy Unpacked: “presenteremo il Galaxy più potente di sempre”

Con un teaser suggestivo, Samsung ha annunciato il suo prossimo evento Galaxy Unpacked. Si terrà il prossimo 28 aprile, ore 16:00 italiane. L’azienda coreana ha annunciato che presenterà il device della famiglia Galaxy «più potente di sempre».

Ovviamente è tutto avvolto nel mistero, ma vale la pena di lanciarsi in qualche speculazione. È interessante che Samsung parli di un device Galaxy e non esplicitamente di un nuovo smartphone. I precedenti rumor indicavano che il nuovo Galaxy Z Fold 3 sarebbe stato presentato più avanti, verso giugno.

Uscire dal recinto dei pieghevoli creerebbe una piccola contraddizione in alcune precedenti dichiarazioni di Samsung, che aveva vagliato la possibilità di non presentare un nuovo Galaxy Note nel corso del 2021 proprio per non creare una sovrapposizione con l’attuale top di gamma, ossia il Galaxy 21 Ultra. Ne avevamo parlato qua.

Questo ci porta ad una seconda ipotesi: i laptop. The Verge scrive che è plausibile che Samsung voglia presentare un nuovo Galaxy Book con schermo OLED e supporto alla S Pen. A questo si aggiungerebbe un processore di ultima generazione di Intel e quindi con chip Tiger Lake. Vista la definizione di ‘device Galaxy più potente di sempre’, sembra l’ipotesi più verosimile. (Anche se le dimensioni della scatola vista nel teaser forse non sono congrue a quelle di un laptop).

In assenza di nuove informazioni (e di una sfera di cristallo) non resta che aspettare la presentazione del 28 aprile.