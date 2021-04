One Piece: le sorprese per festeggiare l’arrivo dello storico numero 100

One Piece è uno dei manga dei famosi e amati di sempre e per festeggiare l’arrivo del volume numero 100 Star Comics ha deciso di pubblicare numeri speciali in Limited Edition. Il 1° giugno e a novembre arriveranno i numeri 98 e 99 della collana che saranno disponibili con sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster in allegato. Inoltre le cover di questi due numeri saranno accostabili formando così un’unica immagine, e lo stesso avverrà con i due poster.

I volumi 98 e 99 Limited Edition saranno acquistabili in fumetteria, libreria e store online, mentre l’edizione regolare sarà acquistabile anche in edicola. I festeggiamenti però non finiscono qui, perché prossimamente la casa editrice rivelerà le sorprese che riguarderanno lo storico numero 100, in arrivo prossimamente.

Vi ricordiamo che ad inizio 2021 One Piece ha pubblicato il capitolo numero 1000 e che in Italia viene pubblicato da Star Comics dal 1° luglio 2001, a quattro anni di distanza dall’inizio della pubblicazione in Giappone su Weekly Shonen Jump. Un successo quello del manga che ha dato vita alla longeva serie anime, che presto festeggerà i 100 episodi, 14 lungometraggi animati cinematografici e una serie TV live action in arrivo prossimamente per Netflix.