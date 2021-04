One Piece: il live-action Netflix smentisce le voci sul casting

Un elenco di presunti casting per la serie live-action di One Piece di Netflix è stato smentito da uno degli attori in questione, Alex Lange.

One Piece è un manga creato da Eiichiro Oda nel 1997. Da allora, è diventato un enorme franchise mediatico a sé stante, generando videogiochi, film e una serie anime iniziata nello stesso anno del manga ed è ancora in corso oggi. Incentrato su un giovane pirata di nome Rufy, One Piece segue la sua ricerca per trovare il tesoro, che gli permetterà poi di diventare il Re dei Pirati.

A gennaio 2020, Netflix ha annunciato che stava sviluppando una serie di One Piece live-action con la supervisione di Eiichiro Oda. L a serie di Netflix ha riunito uno staff di sceneggiatori, ma gli aggiornamenti sugli sviluppi sono stati pochi. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il lavoro è stato interrotto dalla pandemia. Solo poche settimane fa, lo showrunner Steven Maeda ha confermato che il lavoro su One Piece è finalmente ripreso, riaccendendo l’entusiasmo per la serie.

Recentemente, un elenco sul presunto cast del live-action ha iniziato a girare online. Secondo quanto riferito, l’elenco proveniva da una rivista di produzione, che affermava che il live-action di Netflix avrebbe iniziato le riprese in primavera. Ci sono state molte discussioni sui casting, ma come ha rivelato un attore coinvolto, non sono vere. Alex Lange che faceva parte del presunto cast e avrebbe dovuto interpretare Sanji ha definitamente smentito le voci. Ecco il post dell’attore in merito:

to all the One Piece fans hitting me up: as far as i know, the leaked casting is not real!! i would make a great Sanji tho, don’t get me wrong 😂🤝 pic.twitter.com/tUUKT8CymR — alex lange (@alexmlange) March 30, 2021

Questa non è la prima volta che girano voci su questo progetto. Proprio lo scorso autunno, lo scrittore Matt Owens ha smentito di nuovo una notizia riguardante il cast della serie. Il live-action della serie probabilmente non sarà presentato in anteprima fino all’inizio del 2022.

