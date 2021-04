Google Foto, l’editor migliorato arriva su Android

Su smartphone Android un aggiornamento migliora gli strumenti per l'editing.

L’app di Google Foto riceve un aggiornamento che ne migliora gli strumenti di editing anche su Android. Fino ad oggi, infatti, l’editor “potenziato” era disponibile solamente su dispositivi iOS.

Ad annunciare il nuovo update i ragazzi di Android Police e sembra possa raggiungere sia i dispositivi Google Pixel che gli altri smartphone Android.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare per tutti lato server, anche se provare ad aggiornare l’app all’ultima versione è cosa buona e giusta

I nuovi strumenti di editing video, come anticipato da Google lo scorso febbraio, includono oltre 30 controlli, che vanno dal ritaglio ai filtri passando per le opzioni di gradazioni del colore come la regolazione del contrasto, della saturazione e della luminosità.

Lo scorso febbraio, Google ha dichiarato che avrebbe portato alcuni strumenti di editing basati sul machine-learning, precedentemente esclusivi per i dispositivi Pixel, su altri telefoni Android, ma solo per gli abbonati a Google One.

Ricordiamo inoltre che, a giugno, Google Foto terminerà il suo spazio di archiviazione gratuito illimitato e chiederà agli utenti di pagare per lo spazio di archiviazione oltre i 15 GB.