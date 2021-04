Apple terrà un evento di presentazione il 20 aprile? Siri spoilera tutto

La data ufficiale del prossimo Apple Event? È stata spoilerata da Siri. La data da fissare sul calendario per vedere i nuovi iPad Pro (e non solo).

13—Apr—2021 / 10:47 AM

Giusto ieri ci arrivava la notizia della probabile imminente presentazione della nuova generazione di iPad Pro, prevista – secondo diverse fonti – per la seconda metà del mese. Oggi è arrivata una nuova conferma da una fonte insospettabile: Siri, l’assistente vocale di Apple.

Basterebbe chiedere a Siri quando è il prossimo evento della Apple per ottenere come risposta il 20 aprile. Esattamente tra 7 giorni da oggi. Per inciso, prima che tiriate fuori l’iPhone dalla tasca vi fermiamo subito: funziona solo se la nazionalità del vostro Apple ID è fissata su statunitense.

Normalmente, ricorda The Verge, Apple rivela al pubblico la data dei suoi eventi mandando un invito a stampa e insider una settimana prima. Lecito aspettarsi l’ufficializzazione del prossimo evento già nella giornata di oggi.

Un evento speciale si terrà martedì 20 aprile, all’Apple Park di Cupertino. Puoi ottenere tutti i dettagli su Apple.com

si sente dire Siri in risposta alla richiesta d’informazioni sull’evento di presentazione.

Come menzionato da diversi rumor, i protagonisti dell’evento di fine aprile dovrebbero essere tre nuovi iPad: il nuovo iPad Mini 6, l’iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici con tecnologia Mini-LED. Ne abbiamo parlato qua: