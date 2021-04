Ducati: niente moto elettriche, non nell’immediato almeno

Ducati non ha nessun piano per produrre moto elettriche nell'immediato. Per il momento si studiano i combustibili sintetici.

Ducati non è pronta per le moto elettriche. Il produttore ha spiegato di non avere nessun piano per produrre veicoli elettrici nell’immediato. «Non produrremo una Ducati elettrica da qui a poco», ha spiegato Francesco Millicia, VP del dipartimento Sales di Ducati. «Crediamo che per il tipo di veicoli che produciamo in questo momento, una moto elettrica non sia in grado di offrire lo stesso livello di piacere alla guida, autonomia e ottimizzazione del peso che i clienti di Ducati sono abituati ad aspettarsi».

Questo non significa che il produttore italiano abbia rinunciato definitivamente all’idea di abbracciare l’elettrificazione. Anche perché altri brand dello stesso gruppo a cui appartiene Ducati —ossia Audi— stanno già andando in quella direzione. «Il nostro gruppo si sta muovendo rapidamente verso l’elettrificazione ed è sicuramente un’ottima opportunità per Ducati», ha spiegato Milicia.

Nel frattempo, l’azienda italiana guarda con interesse ad altre soluzioni per abbattere l’impatto sull’ambiente dei suoi veicoli. Il candidato ideale potrebbero essere i carburanti sintetici. «È una soluzione a cui puntiamo per il medio-termine».

Nel frattempo, altri competitor hanno scelto una strategia diversa. Il caso più eclatante è quello di Harley Davidson, che con la linea LiveWire ha già portato le prime motociclette elettriche nei suoi concessionari.

