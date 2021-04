Creed III: Michael B. Jordan spiega l’assenza di Stallone

L’attore Michael B Jordan ha voluto spiegare, attraverso un’intervista a IGN, i motivi dell’assenza di Sylvester Stallone dal prossimo Creed III, film di cui Jordan sarà anche regista, oltre che interprete protagonista.

Qui sotto trovate le parole di Jordan sull’addio di Stallone a Creed:

Sicuramente Sly farà sapere perché ha deciso di non esserci per Creed III, però ci sarà sempre un po’ di Rocky in Adonis. Però è anche vero che questo è un franchise dedicato a Creed, e vogliamo costruire un mondo che prosegua il racconto attorno al personaggio, e che vada avanti. Ci sarà sempre rispetto e tantissimo affetto per ciò che ha creato, ma allo stesso tempo dobbiamo portare avanti l’universo di Adonis.