Creed III: Sylvester Stallone non ci sarà

Sylvester Stallone non vestirà i panni di Rocky Balboa in Creed III. L'attore infatti non comparirà nel terzo capitolo dello spin-off in arrivo nel 2022.

Il 23 novembre del 2023 arriverà nei cinema Creed III, terzo capitolo dello spin-off della saga di Rocky. Protagonista sarà ancora Michael B.Jordan, che sarà anche regista, chi invece non tornerà sarà Sylvester Stallone. L’interprete di Rocky Balboa sarà infatti il grande assente del film, come confermato da The Hollywood Report. Il rumor riguardante l’assenza di Stallone circola da mesi, ma ora la notizia è stata confermata dal suo portavoce al giornale americano.

Stallone dopo aver interpretato il pugile italo-amoericano di Filadelfia nei film del franchise da lui ideato, ha ripreso il ruolo nel 2015 per lo spin-off della saga Creed. Interpretazione che gli è valsa il Golden Globe come miglior attore non protagonista e la nomination agli Oscar nella stessa categoria. Nel 2018 è tornato a ricoprire il ruolo anche per il sequel, che come il precedente si è rivelato essere un successo di pubblico e critica.

I fan di Stallone però non resteranno a bocca asciutta, infatti l’attore ha dichiarato di aver finito la Director’s Cut di Rocky IV. Una versione del mitico quarto capitolo che permette all’artista di far vedere ai suoi fan la versione del film che aveva in mente originariamente.

Potrebbe interessarti: