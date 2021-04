The Second Home: Nikolaj Coster-Waldau protagonista della serie tv

L'attore di Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, sarà protagonista di The Second Home, la miniserie tv della TriStar Television di Sony.

Dopo 10 anni nel ruolo di Jaime Lannister nell’acclamata serie tv Game Of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau sarà protagonista di The Second Home, la miniserie della TriStar Television di Sony, adattamento dell’omonimo romanzo di Christina Clancy, pubblicato dalla St. Martin’s Press lo scorso giugno. L’attore sarà anche produttore esecutivo della serie tv, insieme a Joe Derrick e Jeffrey Chassen con la loro Ill Kippers.

Il progetto, di genere drammatico, segue le vicende di due famiglie, i Gordon e gli Shaw, protagoniste di una fatidica estate a Cape Cod, che ha cambiato per sempre le loro vite. Raccontata attraverso due generazioni, la storia esplora come un segreto devastante possa far deragliare l’amore di due giovani, fare a pezzi le loro famiglie e cambiare per sempre il destino delle persone coinvolte.

Nella miniserie tv, anni dopo, i fratelli di una delle due famiglie si uniscono per decidere il destino della casa sulla spiaggia della loro famiglia e insieme raccontano esattamente cosa è successo in quegli anni.

Oltre a The Second Home, la Ill Kippers ha prodotto Against The Ice, il suo primo progetto, che uscirà entro la fine dell’anno. Si tratta di un thriller ambientale, scritto da Coster-Waldau e Derrick, e interpretato dallo stesso attore per Netflix.

