Un nuovo film di Star Trek, di cui non si conosce ancora né il titolo né la trama ufficiale, uscirà al cinema il 9 giugno del 2023 per la Paramount. Ad annunciarlo è stata la stessa casa di produzione, che ha dato nuovamente vita al popolare franchise dedicato alla serie di film di fantascienza ambientata nello spazio, la cui nuova linea temporale Kelvin era stata ideata nel 2009 dal regista J.J. Abrams.

Ricordiamo che l’ultimo film della saga di Star Trek, intitolato Star Trek Beyond e uscito nel 2016, non ottenne il successo sperato: la pellicola ha chiuso la nuova trilogia con il totale più basso al botteghino, incassando oltre 100 milioni di dollari in meno di Star Trek Into Darkness.

Il film era interpretato da Chris Pine e Zachary Quinto rispettivamente nei ruoli di Kirk e Spock, affiancati da Zoe Saldana (Nyota Uhura), Simon Pegg (Montgomery Scott), Karl Urban (Dott. Leonard ‘Bones’ McCoy) e il compianto Anton Yelchin (Pavel Chekov), insieme a tanti altri attori presenti nel cast.

Il nuovo film di Star Trek uscirà nelle sale il 9 giugno 2023, ma ancora non sappiamo chi saranno gli attori coinvolti nel progetto della Paramount. L’annuncio della data di uscita ufficiale – è bene sottolinearlo – è arrivato solo un mese dopo che la casa di produzione ha assunto la scrittrice di Star Trek: Discovery, Kalinda Vazquez, per lavorare a nuovo script.

Potrebbe interessare: